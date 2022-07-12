Daily Mail: слова Зеленского и Резникова о готовности ВСУ к контрнаступлению вызывают сомнения

Как отмечают журналисты, все, что еще не разрушено в тыловом обеспечении ВСУ, стремительно разворовывается. Войска потеряли огромную часть профессиональных обученных военнослужащих, в то время как офицеры и мобилизованные не готовы к боевым действиям.