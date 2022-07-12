Daily Mail: слова Зеленского и Резникова о готовности ВСУ к контрнаступлению вызывают сомнения

Вооруженные силы Украины едва ли готовы к контрнаступлению на юге страны, вопреки словам президента государства Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова, уверены аналитики из Великобритании.
Обозреватели британского издания Daily Mail в своей статье указывают, что возможности ВСУ к масштабным боевым действиям являются крайне сомнительными. По данным разведсообщества США, из-за некомпетентности правительства и рассогласованности с военными украинская армия теряет около 20 тысяч человек каждый месяц.
Как отмечают журналисты, все, что еще не разрушено в тыловом обеспечении ВСУ, стремительно разворовывается. Войска потеряли огромную часть профессиональных обученных военнослужащих, в то время как офицеры и мобилизованные не готовы к боевым действиям.
Ранее в МО РФ заявили об уничтожении пусковых установок комплекса Harpoon в Одесской области, передает RT.