Daily Mail: Ребел Уилсон и ее девушка собираются пожениться

Ребел Уилсон и Рамона Аргума

Ребел Уилсон и ее возлюбленная, дизайнер Рамона Агрума собираются пожениться. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на источники, близкие к паре.

Как рассказал инсайдер, Ребел Уилсон уже познакомила избранницу со своей мамой. Они очень быстро сблизились. Мать Ребел Уилсон, Сью Баундс, недавно прилетела в Лос-Анджелес, чтобы познакомиться с девушкой своей дочери. После этого они вместе обсудили создание семьи и свадьбу, — сообщает инсайдер.

Новости о грядущей свадьбе Ребел Уилсон пока не прокомментировала.

Свой роман с девушкой Ребел подтвердила накануне, опубликовав в инстаграме* совместное фото с возлюбленной. Актриса, известная по фильмам “Девичник в Вегасе” и “Отпетые мошенницы”, сделала каминг-аут и призналась, что “искала диснеевского принца, а нужна была принцесса”.

Как долго встречаются Ребел Уилсон и Рамона Агрума, не известно, однако пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, а в апреле отправились в Юту кататься на лыжах.



Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Ранее Ребел Уилсон встречалась с предпринимателем и миллиардером Джейкобом Бушем, однако их отношения продлились всего год.



В 2020 году Ребел Уилсон удивила своих поклонников тем, что похудела более чем на 20 кг. По словам актрисы, она сделала это ради здоровья и возможности в будущем иметь детей.

