Новый «пресс-секретарь» иностранных наемников на Украине Эмеше Файк оказалась разыскиваемой мошенницей из Австралии, сообщили журналисты британской газеты Daily Mail.
По информации источника, в прошлом женщину не единожды обвиняли в мошенничестве, а именно в отправке поддельных квитанций об оплате.
При этом, Файк с позывным «сойка-пересмешница» 1 июля назначили на должность «директора по связям с общественностью» приехавших воевать на Украину иностранцев. В этот же день мошенница выступила на пресс-конференции в Харькове, однако ничего не рассказала о своем громком прошлом.
Позже женщина была запечатлена на пропагандистском фото «иностранного легиона» в военной форме и со штурмовой винтовкой в руках. Британские обозреватели смогли заполучить документы, согласно которым Файк стала членом одного из подразделений наемников 8 апреля.
Уточняется, что в официальных документах мошенница указала свое настоящее имя и адрес в Лиссабоне, вместо другого португальского региона — Мадейры, где она проживала до бегства на Украину. А один из ее сослуживцев заявил, что Файк говорила о том, что до приезда на Украину она якобы жила в пентхаусе в Португалии и работала в компании Apple и с ООН, получая в месяц 10 тысяч евро.
В статье Daily Mail подчеркивается, что обнаружение предшествующих скандалов Файк ввело «коллег» женщины в недоумение, поэтому сейчас мотивы ее пребывания на Украине «поставлены под сомнение».
Наряду с этим, мошенница отрицала, что покинула Австралию из-за проблем с законом, обвинив своего бойфренда в том, что он связался со СМИ, чтобы надавить на нее.