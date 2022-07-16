Daily Mail: «пресс-секретарь» наемников на Украине оказалась мошенницей в розыске

Уточняется, что в официальных документах мошенница указала свое настоящее имя и адрес в Лиссабоне, вместо другого португальского региона — Мадейры, где она проживала до бегства на Украину. А один из ее сослуживцев заявил, что Файк говорила о том, что до приезда на Украину она якобы жила в пентхаусе в Португалии и работала в компании Apple и с ООН, получая в месяц 10 тысяч евро.