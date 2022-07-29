Daily Mail: Джейсон Момоа возобновил отношения с Эйсой Гонсалес

Джейсон Момоа

Джейсон Момоа спровоцировал слухи о возобновлении отношений с актрисой Эйсой Гонсалес. Об этом сообщает издание Daily Mail: журналистам удалось сфотографировать пару во время поездки на мотоцикле Harley Davidson.

Ранее инсайдеры сообщили о том, что после непродолжительного романа знаменитости приняли решение расстаться. Поводом для этого, по словам близкого к паре источника, стало то, что они “слишком разные люди”.

Они очень любят друг друга, потому что какое-то время тайно встречались, прежде чем это стало достоянием общественности. Они находятся на разных этапах жизни, — говорилось в сообщении инсайдеров.



Эйса Гонсалес

О романе Джейсона Момоа и Эйсы Гонсалес стало известно в мае этого года, вскоре после того, как в сети появились новости о разрыве звезды “Аквамена” с Лизой Боне. Момоа и Боне были вместе 16 лет, у них есть двое детей. Позже появились слухи об их воссоединении, однако Момоа их опроверг и заявил, что они не вместе, но при этом “остаются семьей”.

На этой неделе Джейсон Момоа попал в неприятную ситуацию: в его автомобиль во время поездки по трассе влетел мотоциклист, который не справился с управлением. Сам актер не пострадал, виновника аварии доставили в больницу с травмами.