Daily Mail: Джерри Холл и Руперт Мердок официально развелись

Джерри Холл и Руперт Мердок

Руперт Мердок, медиамагнат, под контролем которого находятся Fox News, Wall Street Journal и многие другие СМИ, и актриса и супермодель Джерри Холл официально развелись после шести лет брака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Они остаются хорошими друзьями и желают друг другу всего наилучшего в будущем, — цитирует издание заявление представителей пары.

При этом накануне в сети появились слухи о том, что Джерри Холл просила отозвать свое заявление о разводе. Инициатором развода с мужем, состояние которого оценивается в 18 млрд долларов, стала сама Холл: она объяснила свое решение “непримиримыми разногласиями”.

Как отмечает издание, на развод Джерри Холл подала в Лос-Анджелесе: по законам штата Калифорния после развода все приобретенное в браке имущество делится пополам. В браке пара приобрела дорогую недвижимость в Оксфордшире, ранчо в США и другое имущество.

Свадьба пары состоялась в 2016 году. На тот момент Мердоку было 85 лет, а Холл — 59 лет. При этом для Мердока это уже четвертый официальный брак, а для Холл — первый.

У каждого из них есть дети от предыдущих отношений: у Мердока шестеро детей, а у Джерри Холл четверо детей от романа с Миком Джаггером.

При этом у Мердока довольно скандальная репутация: принадлежащие ему СМИ нередко обвиняли в манипуляциях в его интересах, а также взломе телефонов звезд и представителей королевской семьи.