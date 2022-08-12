Daily Mail: дети миллиардера Руперта Мердока разрушили его брак с Джерри Холл — ради наследства

Джерри Холл и Руперт Мердок

Издание Daily Mail опубликовало инсайдерское расследование о разводе актрисы и модели Джерри Холл с миллиардером Рупертом Мердоком.

Накануне стало известно, что пара официально оформила развод.

Они остаются хорошими друзьями и желают друг другу всего наилучшего в будущем, — процитировало заявление представителей пары Daily Mail.

Однако на самом деле отношения пары могут быть сложнее. Как отмечают журналисты, Джерри Холл намекнула на то, что в их разрыве виноваты дети Мердока. Как уточняет издание, речь идет о детях медиамагната от первого и второго браков: 64-летней Пруденс, 53-летней Элизабет, 50-летнем Лахлане и 49-летнем Джеймсе.



Руперт Мердок с сыновьями Джеймсом (справа) и Лахланом (слева)

Джерри Холл рассказала доверенным лицам, что их с Мердоком история любви была похожа на шекспировскую трагедию о Ромео и Джульетте — они были несчастными, пусть и не молодыми влюбленными, которых разлучили их семьи. В данном случае это дети Руперта. По мнению журналистов, наследники медиамагната разрушили четвертый брак своего отца ради наследства.

Друзья Джерри Холл рассказали журналистам, что еще этой весной их с Мердоком видели вместе и они выглядели вполне счастливыми. Однако уже в июне стало известно о грядущем разводе пары, а Джерри получила от супруга письмо, в котором он заявлял, что дальнейшее общение будет происходить только через адвокатов. Это стало большим ударом для модели, которая признавалась, что все еще любит мужа.

Разводом пары со стороны Мердока занимается опытный адвокат Роберт Коэн, который также защищал интересы Мелинды Гейтс во время ее развода с Биллом Гейтсом. Адвоката, по данным журналистов, отцу нашел сын Мердока Лахлан, который, предположительно, принимал самое деятельное участие в разводе пары.

На развод Джерри Холл подала в штате Калифорния, при этом указав в качестве места жительства принадлежащий Мердоку виноградник Морага, который медиамагнат приобрел в 2013 году за 27 миллионов долларов. Джерри Холл приезжала сюда еще в самом начале отношений с Мердоком и признавалась, что очень полюбила это место — она даже обучалась виноградарству. Позже она жила там вместе со своими детьми от отношений с Миком Джаггером. То, что она указала виноградник Морага в качестве домашнего адреса, могло стать своеобразным ответом бывшему мужу.

По законам штата Калифорния, имущество, приобретенное парой в браке, после развода должно быть поделено пополам, в том числе это касается дорогой недвижимости медиамагната в Великобритании и США. Это не соответствует интересам Мердока, который хочет оставить за собой ранчо в Монтане стоимостью 200 млн долларов. Оно было куплено во время брака в 2021 году, и по закону Холл также может на него претендовать. По словам близких к семье источников, другие члены семьи Мердока были недовольны тем, что она может получить ранчо. При этом виноградник Морага под раздел имущества не подпадает, поскольку был приобретен еще до брака.

У Мердока за плечами уже есть опыт разводов: его бывшая супруга Венди Денг получила 460,5 млн долларов, а ее предшественница Анна Мердок, с которой он прожил в браке 31 год, получила 1,6 млрд долларов в 1999 году.

Джерри Холл после расставания с музыкантом Миком Джаггером получила только 14,9 млн долларов: выяснилось, что брак Джерри Холл и Джаггера был заключен на Бали и юридической силы не имел. Кроме того, она не смогла полностью получить особняк в Ричмонде, где они жили.

Джерри Холл и Руперт Мердок поженились в 2016 году после нескольких месяцев отношений. На тот момент бывшей возлюбленной Мика Джаггера было 59 лет, а медиамагнату — 85.