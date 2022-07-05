Daily Mail: британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России

Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на статью, в которой журналисты рассказали, что всю Европу ждет «жесткая рецессия» в случае полного отказа от поставок газа из России, передает novostivl.ru.
По информации источника, большое количество граждан Соединенного Королевства выступили с обвинениями в адрес правительства страны, которое, по их мнению, неспособно решить проблемы с обеспечением людей энергетическими ресурсами.
Некоторые британцы даже предположили, что западные антироссийские санкции были придуманы не против РФ, а против самих же себя.
Один из читателей Daily Mail заявил, что больше не в состоянии отрицать факт того, что все действия глав западных только вредят собственным гражданам. Еще один пользователь Сети, подчеркнул, что в сложившейся никто и не думал о какой-либо мести со стороны России.
Все, что сейчас происходит в европейских странах, является результатом санкций самого Запада.
«И что, по вашему мнению, Россия сделает, когда наступит осень, зная, что у нее на руках все козыри? Лично я уверен, что санкции и зеленая политика разрабатывались, чтобы наказать нас, а вовсе не Россию», — высказался еще один британец.
Наряду с этим, большое количество читателей Daily Mail уверены, что Европа всегда будет нуждаться в российских нефти и газе.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что итальянские СМИ признали провальную попытку Запада «схлопнуть» российскую экономику.