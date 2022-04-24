Daily Mail: Британия собирается производить авиатопливо из растительного масла

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Великобритания хочет стать одним из
основных поставщиков экологического топлива для авиакомпаний. Об этом написала газета
Daily Mail.
Автор статьи утверждает, что производиться
авиатопливо будет из остатков растительного масла. Это решение позволяет
сделать еще один шаг в сторону «зеленой» энергетики.
Представители отрасли уверены, что
переход авиалиний на экотопливо даст существенный положительный эффект для
экономики страны. Это создаст новые рабочие места, а кроме того, так Лондон
сможет стать более независимым от российской энергетики.
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