Daily Mail: Британия планирует возобновить испытания проблемного танка Ajax

Сообщается, что на базе этой платформы будет создан ряд бронемашин, несмотря на выявленные проблемы в конструкции. В материале отмечается, что четверо военных, которые участвовали в испытаниях, потеряли слух и покинули вооруженные силы из-за повышенной вибрации.