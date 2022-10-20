Daily Mail: Британия планирует возобновить испытания проблемного танка Ajax

Испытания перспективной легкой гусеничной платформы Ajax будут возобновлены. Об этом заявил министр оборонных закупок Британии Алек Шелбрук, пишет Daily Mail.
Сообщается, что на базе этой платформы будет создан ряд бронемашин, несмотря на выявленные проблемы в конструкции. В материале отмечается, что четверо военных, которые участвовали в испытаниях, потеряли слух и покинули вооруженные силы из-за повышенной вибрации.
Бывший министр ВС Британии Марк Франсуа ранее заявил, что новый этап испытаний важно сделать «строгим и скурпулезным». Необходимо исключить любую угрозу безопасности будущих экипажей. Также он предостерег от доведения программы Ajax до конца любой ценой.