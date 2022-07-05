Новости0

Daily Express: Запад загнал себя в ловушку «уловки 22», стремясь нанести вред России

Daily Express: Запад загнал себя в ловушку «уловки 22», стремясь нанести вред России
pxhere.com

Страны коллективного Запада собственноручно загнали себя в ловушку «уловки 22» из-за стремления нанести удар России. Об этом сообщили журналисты британского таблоида Daily Express, передает «ПолитРоссия».

По информации источника, мировая геополитическая нестабильность спровоцировала резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в европейских странах. Несмотря на серьезные проблемы, западные руководители не рассматривают вариант отказа от антироссийской риторики.

«Я думаю, что в данный момент мы столкнулись с уловкой 22», — высказался профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele.

Британские журналисты отметили, что это понятие обозначает логический парадокс, в рамках которого для исполнения одного из условий необходимо пойти против другого. Именно такая история прослеживается и в противостоянии Запада с Россией.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.