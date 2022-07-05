Daily Express: Запад загнал себя в ловушку «уловки 22», стремясь нанести вред России

Страны коллективного Запада собственноручно загнали себя в ловушку «уловки 22» из-за стремления нанести удар России. Об этом сообщили журналисты британского таблоида Daily Express, передает «ПолитРоссия».
По информации источника, мировая геополитическая нестабильность спровоцировала резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в европейских странах. Несмотря на серьезные проблемы, западные руководители не рассматривают вариант отказа от антироссийской риторики.
«Я думаю, что в данный момент мы столкнулись с уловкой 22», — высказался профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele.
Британские журналисты отметили, что это понятие обозначает логический парадокс, в рамках которого для исполнения одного из условий необходимо пойти против другого. Именно такая история прослеживается и в противостоянии Запада с Россией.