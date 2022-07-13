Daily Express: вопрос журналистки о России смутил Лиз Трасс

Журналистка BBC Мишаль Хусейн шокировала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс необычным вопросом о России. Об этом пишет Daily Express.
Хусейн в эфире авторской передачи Today на Radio 4 обсудила с Трасс отказ от «североирландского протокола». Она раскритиковала правительство, упрекнув его в несоблюдении достигнутых ранее соглашений.
«Что вы собираетесь делать в следующий раз, когда вам нужно будет сказать суровые слова в отношении такой страны, как Россия?» — заявила она.
Хуйсен отметила, что если Москве сказать действовать в рамках верховенства закона, она нанесет ответный удар. Российская сторона заявит, что Лондон сам же не желает соблюдать свои соглашения.
Трасс в ответ заявила, что подобные сравнения неуместны. Далее в ход пошли фразы о защите интересов Великобритании, которые и завершили эфир.