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Daily Express: вопрос журналистки о России смутил Лиз Трасс

Daily Express: вопрос журналистки о России смутил Лиз Трасс
globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka/dpa

Журналистка BBC Мишаль Хусейн шокировала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс необычным вопросом о России. Об этом пишет Daily Express.

Хусейн в эфире авторской передачи Today на Radio 4 обсудила с Трасс отказ от «североирландского протокола». Она раскритиковала правительство, упрекнув его в несоблюдении достигнутых ранее соглашений.

«Что вы собираетесь делать в следующий раз, когда вам нужно будет сказать суровые слова в отношении такой страны, как Россия?» — заявила она.

Хуйсен отметила, что если Москве сказать действовать в рамках верховенства закона, она нанесет ответный удар. Российская сторона заявит, что Лондон сам же не желает соблюдать свои соглашения.

Трасс в ответ заявила, что подобные сравнения неуместны. Далее в ход пошли фразы о защите интересов Великобритании, которые и завершили эфир.

daily express великобритания лиз трасс
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