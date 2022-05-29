Daily Express: Великобритания не способна отразить ядерный удар в случае конфликта с Россией

Великобритания абсолютно беззащитна перед ядерным ударом, который может нанести Россия в случае военного конфликта. Об этом сообщает британское издание Daily Express.
Журналисты напомнили, что у российской армии появились межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Они способны нести до 10 ядерных боеголовок и развивать гиперзвуковую скорость. Таким образом, Россия способна ударить этим вооружением не только по Великобритании, но и по территории США.
«У нас нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет», — отметил профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.
Кроме этого, одним из самых грозных вооружений ВС РФ до сих пор считается тактическая гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал». Снаряды способны развивать скорость до 10 махов и наносить удары по целям, расположенным на расстоянии в 2 тыс. километров, уточнили обозреватели Daily Express.