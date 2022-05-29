Daily Express: Великобритания не способна отразить ядерный удар в случае конфликта с Россией

Журналисты напомнили, что у российской армии появились межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Они способны нести до 10 ядерных боеголовок и развивать гиперзвуковую скорость. Таким образом, Россия способна ударить этим вооружением не только по Великобритании, но и по территории США.