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Daily Express: США и Европа недооценили экономическую мощь России

Daily Express: США и Европа недооценили экономическую мощь России
Федеральное агентство новостей

Издание DailyExpress сообщает, что странам Запада не стоит приуменьшать экономическую силу, которой обладает Россия.

Автор статьи Джонатан Саксти отметил, что США и Европа совершают большую ошибку, когда недооценивают значимость России в мировой торговле.

«Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — сообщил обозреватель.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

По словам Саксти, экономические санкции, направленные против России, показали свою неэффективность, поскольку Москва нашла новые рынки для своих ресурсов.

«Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы», — подытожил эксперт.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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