Daily Express: Россия знает «ахиллесову пяту» в обороне Британии

Известно, что Великобританию с остальным миром соединяет около 60 подводных кабелей — именно они считаются наиболее уязвимыми для атаки. Эти кабеля имеют ключевое значение в общей системе передачи данных, весомая часть из них проложена вблизи береговой линии страны, а охраны как таковой просто нет.