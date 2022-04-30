Daily Express: Россия знает «ахиллесову пяту» в обороне Британии

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В британской системе обороны есть серьезная стратегическая уязвимость, о которой знает Россия. Подробности изданию Daily Expess рассказал эксперт по международной безопасности Брэндон Вейхерт, сообщает портал «ПолитРоссия».
Специалист констатировал, что сейчас отношения стран Запада с Россией находятся не на высшем уровне — ситуация, по его мнению, может перейти из конфронтации в прямое столкновение. РФ знает о «слабом месте» в обороне Британии.
Известно, что Великобританию с остальным миром соединяет около 60 подводных кабелей — именно они считаются наиболее уязвимыми для атаки. Эти кабеля имеют ключевое значение в общей системе передачи данных, весомая часть из них проложена вблизи береговой линии страны, а охраны как таковой просто нет.
В случае, если связь будет нарушена, Британия, как и большая часть Европы, будут отрезаны от глобальной сети, не имея возможности для связи с остальным миром.