Daily Express: Россия на пороге создания системы для уничтожения авианосных групп

«Аналитик из разведывательной фирмы Sybilline Алекс Лорд сказал, что оружие может поражать цели как на море, так и на суше, и оно в первую очередь задумано как противокорабельная ракета, предназначенная для борьбы с авианосными группами», — говорится в материале.