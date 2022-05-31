Daily Express: Россия на пороге создания системы для уничтожения авианосных групп

Западные аналитики бьют тревогу, поскольку Россия близка к созданию новейшей береговой системы, которая сможет уничтожать абсолютно любую цель, в том числе авианосные группы. Об этом сообщил аналитик британской газеты Daily Express, передает «ПолитРоссия».
Российские инженеры ведут разработку новейшего берегового комплекса, который будет оснащаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По мнению автора материала, новая система сильно пугает Запад, поскольку не имеет аналогов, и к ней не существует средств противодействия.
Автор статьи напомнил, что «Циркон» способен развивать скорость до 10 чисел Маха (примерно в десять раз больше скорости звука), а максимальная дальность ракеты превышает 1000 км. Отмечается, что новое оружие может встать на вооружение ВС РФ до конца текущего года.
Западные военный эксперты убеждены, что российское супероружие в первую очередь угрожает авианосным группам.
«Аналитик из разведывательной фирмы Sybilline Алекс Лорд сказал, что оружие может поражать цели как на море, так и на суше, и оно в первую очередь задумано как противокорабельная ракета, предназначенная для борьбы с авианосными группами», — говорится в материале.
Помимо новейшей береговой системы, совсем недавно Россия испытала еще один вид новейшего оружия — межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную нести самые разнообразные боевые блоки. Все это — предупреждение России странам Запада.
«Разрабатывается еще одно устрашающее супероружие, чтобы предупредить Запад», — пришел к выводу автор материала.