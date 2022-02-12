Daily Express: регулярное употребление зеленого чая снижает риск гипертонии на 65%

Daily Express: регулярное употребление зеленого чая снижает риск гипертонии на 65% Новости
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Гипертония, характеризующая высоким уровнем давления, увеличивает риск сердечного приступа. Как избежать этого заболевания, пишет портал Daily Express.

Так, наиболее эффективным способом является регулярное употребление зеленого чая. Он содержит полифенолы и мощные антиоксиданты, известные своим умением снижать давление. Исследования также показали, что более двух с половиной чашек в день сокращают риск гипертонии на 65%, передает «ИноСМИ».

«У тех, кто в течение года выпивал как минимум полчашки зеленого чая средней крепости в день, риск развития гипертонии снизился на 46% по сравнению с теми, кто этой привычке не следовал», — пишет издание.

По мнению исследователей, зеленый чай оказывает такой эффект из-за катехинов. Именно они открывают белковые каналы в мембранах клеток, из-за чего оттуда уходят ионы калия. Последние, в свою очередь, и ответственны за повышение давления.

Существенно увеличивает риски развития гипертонии такой продукт как сыр. Безопасным количеством будет не более 100 граммов в день, передает РИАМО.

 
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