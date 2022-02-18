Daily Express: продолжительная боль в горле с утра является потенциальным признаком рака

Чтобы успешно выполнить лечение онкологических заболеваний, их необходимо распознать как можно раньше. Какие симптомы рака многие люди упускают, рассказал фармацевт онлайн-аптеки Chemist Click Аббас Канани.

Он подчеркнул, что если пациент ощущает какие-либо негативные изменения в организме, ему следует незамедлительно обратиться к специалисту. При этом особенное внимание необходимо уделить состоянию после пробуждения. Так, если с утра человек испытывает чувство усталости, которое сохраняется на протяжении всего дня, это может быть опасным признаком, передает слова фармацевта издание «ИноСМИ».

«Если по утрам у вас постоянно болит горло, и боль продолжается больше двух недель без каких-либо признаков улучшения, это весьма показательный признак. То же самое касается кашля», — отметил эксперт.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев напомнил, что онкологические заболевания не передаются по наследству. Однако он подчеркнул, что полностью отбрасывать генетический фактор нельзя, передает «Царьград».

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