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Daily Express: «пособничество» Евросоюза Путину разозлило Зеленского

Daily Express: «пособничество» Евросоюза Путину разозлило Зеленского
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился решением Канады вернуть Германии турбину газопровода «Северный поток». Об этом заявила журналист Алессандра Скотто ди Сантоло в статье для британской газеты Daily Express.

Эксперт заявила, что в лагере союзников Украины начались распри из-за энергетического вопроса, передает «ПолитРоссия». Оттава под давлением Киева сначала отказала Берлину в возврате турбины. Однако затем вмешались немецкие власти, и было принято решение в пользу Германии. Это, в свою очередь, возмутило Зеленского, считает журналист.

«Зеленский бьет тревогу по поводу действий ЕС, играющего на руку Путину», — подчеркнула Скотто ди Сантоло.

Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Зеленский прокомментировал новые поставки военной помощи из Нидерландов. По его словам, они якобы станут неприятным сюрпризом для России.

Зеленский Путин северный поток
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