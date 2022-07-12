Daily Express: «пособничество» Евросоюза Путину разозлило Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился решением Канады вернуть Германии турбину газопровода «Северный поток». Об этом заявила журналист Алессандра Скотто ди Сантоло в статье для британской газеты Daily Express.
Эксперт заявила, что в лагере союзников Украины начались распри из-за энергетического вопроса, передает «ПолитРоссия». Оттава под давлением Киева сначала отказала Берлину в возврате турбины. Однако затем вмешались немецкие власти, и было принято решение в пользу Германии. Это, в свою очередь, возмутило Зеленского, считает журналист.
«Зеленский бьет тревогу по поводу действий ЕС, играющего на руку Путину», — подчеркнула Скотто ди Сантоло.
Ранее телеканал RT сообщил, что Владимир Зеленский прокомментировал новые поставки военной помощи из Нидерландов. По его словам, они якобы станут неприятным сюрпризом для России.