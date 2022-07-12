Daily Express: «пособничество» Евросоюза Путину разозлило Зеленского

Эксперт заявила, что в лагере союзников Украины начались распри из-за энергетического вопроса, передает «ПолитРоссия». Оттава под давлением Киева сначала отказала Берлину в возврате турбины. Однако затем вмешались немецкие власти, и было принято решение в пользу Германии. Это, в свою очередь, возмутило Зеленского, считает журналист.