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Daily Express перечислило признаки рака желудка, которые могут проявиться на лице

Daily Express перечислило признаки рака желудка, которые могут проявиться на лице
pxhere.com

Рак желудка может проявиться на лице. Для этого следует обратить внимание на цвет кожи, отметили британские журналисты.

При онкологическом заболевании кожа лица приобретает нехарактерный желтоватый оттенок, однако такой признак может говорить о желтухе. Рак желудка в свою очередь сопровождается тошнотой, усталостью и болью в животе, пишет Daily Express.

Кроме того, из-за набухания желудок может вытягиваться вперед. К симптомам злокачественного образования относятся в том числе проблемы с глотанием. Врачи рекомендуют обратить внимание на наличие крови в стуле.

кожа лицо рак желудка
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