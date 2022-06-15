Daily Express: острый вопрос журналистки BBC о России ошарашил главу МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс дала интервью местной журналистке из BBC Мишель Хусейн. Представитель СМИ задала дипломату вопрос, который ввел ее в ступор, пишет издание Daily Express.
Власти Соединенного Королевства ранее опубликовали законопроект, отменяющий соглашение с Ирландией об исполнении Дублином ряда торговых требований Евросоюза после выхода из Brexit. Эту тему Хусейн обсудила с Трасс в рамках собственной программы Today на Radio 4.
Журналистка упрекнула главу МИД в том, что Британия слишком легко отменяет невыгодные ей договоренности. Также она задала вопрос и о России, который ошарашил Трасс.
«Что вы собираетесь делать в следующий раз, когда вам нужно будет сказать суровые слова в отношении такой страны, как Россия? Сказать им действовать в рамках верховенства закона, но тогда они нанесут ответный удар. Они скажут, что вы же сами не желаете соблюдать свои соглашения», — цитируют Хусейн в Daily Express.
В ответ дипломат осыпала собеседницу классическими отговорками о защите интересов Лондона. Также она попросила не сравнивать отношения страны с Ирландией и Россией.
Лиз Трасс ранее подтвердила, что Британия вышлет нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом написали в RT.