Daily Express: острый вопрос журналистки BBC о России ошарашил главу МИД Британии Трасс

«Что вы собираетесь делать в следующий раз, когда вам нужно будет сказать суровые слова в отношении такой страны, как Россия? Сказать им действовать в рамках верховенства закона, но тогда они нанесут ответный удар. Они скажут, что вы же сами не желаете соблюдать свои соглашения», — цитируют Хусейн в Daily Express.