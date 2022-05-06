Daily Express: новейший российский беспилотник сможет превратить берега Британии в пустошь

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Применение подводного атомного беспилотника «Посейдон», который вскоре появится у российской армии, может превратить берега Великобритании в «радиоактивную пустошь», полагает обозреватель Daily Express Джейкоб Пол, передает «ПолитРоссия».
Не секрет, что работа над «Посейдоном» ведется последние несколько лет, однако точной информации об этом проекте не так много, констатировал обозреватель. Известно, что фактически этот дрон представляет из себя торпеду с практически неограниченной дальностью хода благодаря атомному двигателя. Одна из главных особенностей «Посейдона» — огромная скорость в подводном положении — свыше 100 км/ч, что делает его неуязвимым для перехвата.
«Оружие использует сверхсекретную двигательную установку и может быть нацелено на военные корабли, авианосцы, береговые укрепления и прибрежную инфраструктуру», — пояснил Пол.
Недавно на российском телевидении обсуждали возможное применение «Посейдонов» близ Великобритании, говорится в статье. По мнению экспертов, в этом случае берега королевства превратятся в радиоактивную пустошь.
С этим выводом согласен Джейкоб Пол. Он напомнил, что беспилотник, оснащенный ядерным боезарядом, способен вызывать гигантское цунами, которое уничтожает все на своем пути, едва достигнув побережья.
Предположительно носителями «Посейдонов» будут атомные подлодки проекта 09852 — К-329 «Белгород».