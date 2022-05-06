Daily Express: новейший российский беспилотник сможет превратить берега Британии в пустошь

Не секрет, что работа над «Посейдоном» ведется последние несколько лет, однако точной информации об этом проекте не так много, констатировал обозреватель. Известно, что фактически этот дрон представляет из себя торпеду с практически неограниченной дальностью хода благодаря атомному двигателя. Одна из главных особенностей «Посейдона» — огромная скорость в подводном положении — свыше 100 км/ч, что делает его неуязвимым для перехвата.