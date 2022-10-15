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Daily Express назвало продукты для эффективного снижения риска тромбоза

Daily Express назвало продукты для эффективного снижения риска тромбоза
unsplash.com

Некоторые овощи и фрукты способны снизить риск развития тромбоза и растворить уже имеющиеся сгустки крови.

Эффективными в этом плане считаются продукты с высоким содержанием бромелайна и рутина. Последним богаты яблоки, апельсины, чай и репчатый лук. Также для разжижения крови в рацион нужно добавить ананасы, киви, капусту, листовую зелень и чеснок, пишет Daily Express.

Несмотря на способность фруктов и овощей снижать риск развития тромбоза, врачи не советуют заменять продуктами медикаментозное лечение.

здоровье овощи тромбоз фрукты
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