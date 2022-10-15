Daily Express назвало продукты для эффективного снижения риска тромбоза

Некоторые овощи и фрукты способны снизить риск развития тромбоза и растворить уже имеющиеся сгустки крови.
Эффективными в этом плане считаются продукты с высоким содержанием бромелайна и рутина. Последним богаты яблоки, апельсины, чай и репчатый лук. Также для разжижения крови в рацион нужно добавить ананасы, киви, капусту, листовую зелень и чеснок, пишет Daily Express.
Несмотря на способность фруктов и овощей снижать риск развития тромбоза, врачи не советуют заменять продуктами медикаментозное лечение.