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    Daily Express: на «Азовстали» находятся как минимум трое бывших военных Британии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Daily Express: на «Азовстали» находятся как минимум трое бывших военных Британии

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    Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

    На территории предприятия «Азовсталь», полностью блокированного союзными войсками, находятся как минимум трое экс-военных Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express.

    «Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — заявил один из военных в разговоре с корреспондентом издания.

    Отмечается, что изначально наемники планировали присоединиться к подразделениям ВСУ, которые находятся на востоке, но их перебросили в направлении Мариуполя, в том числе и в полк «Азов»*.

    globallookpress/Komsomolskaya Pravda
    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

    * — против членов организации возбуждены уголовные дела

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