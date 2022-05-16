Daily Express: на «Азовстали» находятся как минимум трое бывших военных Британии

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На территории предприятия «Азовсталь», полностью блокированного союзными войсками, находятся как минимум трое экс-военных Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Express.
«Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта», — заявил один из военных в разговоре с корреспондентом издания.
Отмечается, что изначально наемники планировали присоединиться к подразделениям ВСУ, которые находятся на востоке, но их перебросили в направлении Мариуполя, в том числе и в полк «Азов»*.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* — против членов организации возбуждены уголовные дела