Daily Express: изжога может указывать на рак пищевода

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Отрыжка и изжога могут быть симптомами рака пищевода. Об этом заявила Национальная служба здравоохранения Англии.
Данное заболевание сложно выявить. Обычно его диагностируют у людей старше 60 лет.
«Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно», — говорится в сообщении ведомства.
Основными признаками недуга являются затрудненное глотание и чувство тошноты. Кроме того, на этот вид рака могут указывать изжога и отрыжка.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию. Об этом пишет телеканал «360».
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