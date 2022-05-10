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    Daily Express: изжога может указывать на рак пищевода

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Daily Express: изжога может указывать на рак пищевода

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    pixabay.com

    Отрыжка и изжога могут быть симптомами рака пищевода. Об этом заявила Национальная служба здравоохранения Англии.

    Данное заболевание сложно выявить. Обычно его диагностируют у людей старше 60 лет.

    «Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно», — говорится в сообщении ведомства.

    Основными признаками недуга являются затрудненное глотание и чувство тошноты. Кроме того, на этот вид рака могут указывать изжога и отрыжка.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дельта-штамм коронавируса может вернуться в Россию. Об этом пишет телеканал «360».

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