    В тренде

    Dagens Nyheter: Финляндия сдерживает процесс подачи заявки на членство в НАТО, ожидая Швецию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Dagens Nyheter: Финляндия сдерживает процесс подачи заявки на членство в НАТО, ожидая Швецию

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Финляндия сдерживает процесс подачи заявки на вступление в состав НАТО. Об этом сообщили авторы шведской газеты Dagens Nyheter.

    По словам журналистов, руководство Швеции в настоящее время, в отличие от финских властей, пытается приблизить реализацию данного процесса. При этом корреспонденты издания сослались на источник в шведском правительстве.

    «В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», – сообщил журналистам источник.

    Ранее в МИД России отметили, что Москва направляла предупреждения о рисках членства в Североатлантическом альянсе в адрес Хельсинки и Стокгольма.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »