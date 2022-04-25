Dagens Nyheter: Финляндия сдерживает процесс подачи заявки на членство в НАТО, ожидая Швецию

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Финляндия сдерживает процесс подачи заявки на вступление в состав НАТО. Об этом сообщили авторы шведской газеты Dagens Nyheter.
По словам журналистов, руководство Швеции в настоящее время, в отличие от финских властей, пытается приблизить реализацию данного процесса. При этом корреспонденты издания сослались на источник в шведском правительстве.
«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», – сообщил журналистам источник.
Ранее в МИД России отметили, что Москва направляла предупреждения о рисках членства в Североатлантическом альянсе в адрес Хельсинки и Стокгольма.
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