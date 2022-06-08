Дачники раскрыли секрет отличного урожая огурцов

Одним из самых главных препятствий на пути садовода во выращивании огурцов является высокая кислотность грунта. Как правило, такая ситуация наблюдается, если грядки каждый год удобряют азотом. Каждый раз кислотность будет повышаться, что крайне вредно для огурцов. Это грозит медленным ростом и развитием овоща, а то и вовсе смертью растения.