Дачники раскрыли секрет отличного урожая огурцов

Дачники поделились рецептом подкормки почвы, чтобы она способствовала отличному урожаю огурцов. Специалисты пояснили, что далеко не всегда все зависит от полива или удобрений.
Одним из самых главных препятствий на пути садовода во выращивании огурцов является высокая кислотность грунта. Как правило, такая ситуация наблюдается, если грядки каждый год удобряют азотом. Каждый раз кислотность будет повышаться, что крайне вредно для огурцов. Это грозит медленным ростом и развитием овоща, а то и вовсе смертью растения.
Дачники поделились рецептом раскисления почвы. Необходимо сделать специальный раствор и полить им огород осенью, после сбора урожая. Однако эксперты утверждают, что это можно сделать и весной-летом.
Для приготовления «урожайного зелья» необходимо взять 20 литров теплой воды, 200 граммов мела (доломитовой муки) и смешать ингредиенты. Затем полить смесью каждый куст — по 500 миллилитров на каждое растение. В течение сезона процедуру можно провести два раза. Но лучше это сделать до того, как кусты начнут расти.