«Да никому ты не нужен. Кончай дурачиться», — Рогозин посоветовал Маску подумать, на чьей он стороне

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Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал утренние слова миллиардера Илона Маска, заявив, что он никому не нужен, а также порекомендовав ему подумать, на чьей он стороне.

Да никому ты не нужен. Кончай дурачиться. Сегодня моя страна отмечает великий день — День Победы над фашизмом. После того, что ты сделал, поставив средства военной связи украинским нацистам, к сожалению, не могу тебя с этим праздником поздравить. Думай, Илон, на чьей ты стороне.

Дмитрий Рогозин





Напомним, генеральный директор Tesla и SpaceX утром оставил сообщение следующего содержания: «Если я умру при загадочных обстоятельствах, было бы здорово знать тебя». Он опубликовал его после того, как Дмитрий Рогозин предупредил его необходимости «отвечать по-взрослому» за передачу Украине комплектов спутникового оборудования Starlink.

Также Илон Маск выразил сомнение на тему того, правильно ли Рогозин понимает смысл слова «нацизм», на что глава «Роскосмоса» ответил так: