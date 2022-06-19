Cyprus Mail: украинский кризис не дает право Западу пренебрегать международным правом

«Мы не можем ввести единые санкции против всех российских граждан. Мы не можем конфисковывать активы, в том числе государственные, и ликвидировать их, не учитывая, что мы, возможно, создаем опасный прецедент для мирового порядка», – заявила Эмили Йиолитис.