Cyprus Mail: украинский кризис не дает право Западу пренебрегать международным правом

Украинский кризис не дает Евросоюзу и Вашингтону карт-бланш на пренебрежение международным правом. Такое мнение высказала экс-министр юстиции Кипра Эмили Йиолитис.
Йиолитис в статье для Cyprus Mail, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнила, что антироссийские санкции Запада не должны нарушать международное право и вредить обычным гражданам РФ.
«Мы не можем ввести единые санкции против всех российских граждан. Мы не можем конфисковывать активы, в том числе государственные, и ликвидировать их, не учитывая, что мы, возможно, создаем опасный прецедент для мирового порядка», – заявила Эмили Йиолитис.
Она отметила, что порядок введения ограничительных мер прописан в 49 статье ООН.
«В статье 49 говорится, что контрмеры должны, насколько это возможно, приниматься таким образом, чтобы позволить возобновить выполнение рассматриваемых обязательств», – написала экс-министр.
Напомним, что США и их союзники ввели против Москвы уже шесть пакетов санкций. Ограничения последовали после того, как российская армия начала проведение спецоперации по освобождению Донбасса.