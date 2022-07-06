Новости0

Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом на агрессивные действия НАТО

Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом на агрессивные действия НАТО
Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На политику агрессивного расширения НАТО Россия вынуждена была ответить, пишет турецкое издание Cumhuriyet, сообщает РИА Новости.

«США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчетами была разработана большая стратегия», — отмечается в публикации.

Аналитик в статье отметил, что Альянс сегодня превратился в военный аппарат господства Вашингтона над Европой.

Ранее СМИ сообщили, что постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали в штаб-квартире Альянса протоколы о присоединении этих стран к военному блоку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.