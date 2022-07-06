Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом на агрессивные действия НАТО

На политику агрессивного расширения НАТО Россия вынуждена была ответить, пишет турецкое издание Cumhuriyet, сообщает РИА Новости.
«США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчетами была разработана большая стратегия», — отмечается в публикации.
Аналитик в статье отметил, что Альянс сегодня превратился в военный аппарат господства Вашингтона над Европой.
Ранее СМИ сообщили, что постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали в штаб-квартире Альянса протоколы о присоединении этих стран к военному блоку.