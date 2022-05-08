ЦРУ: позиция России относительно расширения НАТО не является сдерживающим фактором

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Позиция Москвы не станет сдерживающим фактором, если НАТО захочет увеличить количество членов Альянса. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.
Однако, отметил он, Соединенные Штаты и союзники должны брать во внимание все заявления российской стороны. К вопросам, которые поднимает президент РФ Владимир Путин, необходимо относится со всей серьезностью.
«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», — заявил Бернс.
Известно, что Швеция намерена огласить решение относительно вступления в НАТО 15 мая. Финляндия сделает это на заседании днем ранее. Такое решение нарушает международные нормы, которые были приняты еще в прошлом веке.