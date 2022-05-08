ЦРУ: позиция России относительно расширения НАТО не является сдерживающим фактором

«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», — заявил Бернс.