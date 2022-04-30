ЦРУ может быть причастно к исчезновению Сатоши Накамото

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В августе 2008 г. в сети был зарегистрирован домен bitcoin.org, а вскоре на нем было опубликовано описание (White Paper) криптовалюты Bitcoin. В качестве автора значился некий Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), причем был указан и его адрес электронной почты. Вскоре информация о проекте стала циркулировать в рассылках и на форумах любителей криптографии.



Предполагаемый Сатоши Накамото

В январе 2009 г. сеть Bitcoin была запущена, и Накамото произвёл (“намайнил”) первый блок блокчейна. В этот ранний период Сатоши активно обменивался сообщениями с другими разработчиками и сотрудничал с ними над улучшением программного обеспечения для нод (узлов) сети.

В середине 2010 он отослал исходный код биткоина программисту Гэвину Андерсену (Gavin Andresen) и передал права на домены ряду видных членов сообщества Bitcoin — и отошел от участия в проекте. Его последние электронные письма датированы 26 апреля 2011 г.

Местонахождение, впрочем, как и реальное существование Сатоши Накамото, предполагаемого создателя первой цифровой валюты и экосистемы Bitcoin, считаются одной из величайших загадок криптовалютного сообщества.

На днях Пит Риццо (Pete Rizzo), редактор журнала «Биткоин», высказал в своём Twitter предположение, что за внезапным исчезновением Накамото может стоять Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Он установил возможную связь между визитом бывшего ведущего разработчика Bitcoin, а ныне главного научного сотрудника Bitcoin Foundation Гэвина Андресена на совещание в ЦРУ в июне 2011 года и исчезновением Сатоши Накамото.

Твит Риццо содержит скриншот поста Андресена с форума bitcointalk.org, где он написал о том, что принял приглашение от спецслужб обсудить Bitcoin. Риццо утверждает, что после визита Андресена в ЦРУ Накамото «больше не видели».

Андерсен считал, что презентация в ЦРУ – шанс развеять заблуждения о проекте, и идеальная возможность обсудить, как новейшая тогда система блокчейн поможет улучшить мир за счет «лучшей валюты», усиления конкуренции, устранения барьеров для международных платежей и предоставления людям большей независимости в их финансовых операциях.

«Я не думаю, что какая-либо из этих целей несовместима с целями правительства», – сказал Андресен.

Тем не менее, разработчик выражал некоторые опасения по поводу своего предстоящего визита. Он сказал, что обеспокоен вниманием спецслужбы, которая имеет возможность повлиять на ход развития проекта и заставить разработчиков делать то, чего они не хотят.

Как сообщает Forbes, 26 апреля 2011 года Накамото написал по электронной почте своим коллегам-разработчикам, что он переходит к другим проектам. То есть, Накамото покинул проект под названием “Bitcoin” за несколько месяцев до презентации Андресона в ЦРУ в июне 2011 года. Однако, известные даты последних сообщений Накамото не опровергают теорию о том, что ЦРУ могло быть причастно к его исчезновению.

История Сатоши Накамото, таинственного разработчика или группы криптоэнтузиастов, представляет собой интересную и запоминающуюся «brand story». Накамото вряд ли когда-то раскроет свою личность, однако его история продолжит поддерживать крепкую эмоциональную связь первой криптовалюты и ее пользователей, а также выделять экосистему Bitcoin среди конкурентов, где создатели известны, а часто – широко публичны.