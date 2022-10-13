Cпецслужбы Украины завербовали подростка для убийства главы сельского совета

Молодой человек рассказал, что общался с вербовщиками в чат-боте. Он надеялся, что после совершения диверсии ему помогут выехать в Европу. В МВД ЛНР отмечают, что спецслужбы Украины не гарантировали подростку, что поспособствуют покинуть ЛНР.