Cпецслужбы Украины завербовали подростка для убийства главы сельского совета

Представитель центра общественных связей МВД Луганской Народной Республики сообщил о вербовке украинскими спецслужбами подростка из ЛНР. Спецслужбы Украины завербовали юношу для убийства главы сельского совета, сообщает РИА Новости.
«Жертвами вербовки украинских спецслужб становятся в том числе и несовершеннолетние. В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу», — сообщил представитель ведомства.
Молодой человек рассказал, что общался с вербовщиками в чат-боте. Он надеялся, что после совершения диверсии ему помогут выехать в Европу. В МВД ЛНР отмечают, что спецслужбы Украины не гарантировали подростку, что поспособствуют покинуть ЛНР.