Cпецификации Bluetooth LE Audio улучшат качество звука в беспроводных наушниках и сэкономят заряд батареи

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Организация Bluetooth SIG завершила разработку спецификаций Bluetooth LE Audio — нового набора возможностей функций для устройств Bluetooth. Это должно сделать наушники и беспроводные колонки более энергоэффективными, функциональными, а также повысить качество звучания.





Bluetooth LE Audio анонсировали еще в начале 2020 года, и изначально в Bluetooth SIG надеялась, что поддерживаемые новый стандарт устройства будут выпущены до конца этого года. Но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть.

Одним из нововведений для Bluetooth LE Audio стал новый звуковом кодек LC3, который разработан как гораздо более эффективный способ передачи звука. Это означает повышение качества звука при той же пропускной способности канала. Утверждается, что звучание будет лучше, чем у SBC, при этом можно даже снизить скорость передачи, качество при этом не сильно пострадает. Зато можно таким образом сэкономить заряд батареи.

Помимо нового кодека, LE Audio поддерживает возможность подключения нескольких аудиоустройств к одному источнику. Эта функция называется Auracast, она позволяет, по сути, подключить несколько наушников к одному источнику звука. К примеру, в тренажерном зале.

Другие функции включают улучшенную поддержку TWS-наушников, поскольку Bluetooth LE Audio позволяет каждому отдельному наушнику поддерживать отдельное соединение с источником звука.

Помимо этого, недавно Qualcomm анонсировала стандарт aptX Lossless, что тоже позволит улучшить качество звука. Однако пока неясно, какие существующие устройства получат поддержку такой системы. Ожидается, что Bluetooth LE Audio появится в Android 13 и iOS 16.