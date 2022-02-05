Ученые Колумбийского университета заявили, что COVID-19 может влиять на мозг подобно болезни Альцгеймера, сообщает журнал Alsheimer’s and Dementia.

Ученые смогли найти в мозге умерших от COVID-19 пациентов такие же изменения, какие обычно находят у тех, кто страдал болезнью Альцгеймера. Специалисты считают, что коронавирус оказывает негативное влияние на рианодиновые рецепторы, отвечающие за формирование нейрофибриллярных клубков, которые часто обнаруживают в нервной ткани лиц с нейродегенеративными заболеваниями.

«Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», — заявил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Эти механизмы могут быть активны при различных патологиях, таких как заболевания сердца, легких, а также при реакции мозга на стресс и при болезни Альцгеймера. Ученые допускают, что дело в том, что тяжелая форма коронавируса может вызывать сильное воспаление в головном мозге.

Актуальности этой проблеме добавляет и то, что в ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости COVID-19 из-за распространения омикрон-штамма, сообщают Argumenti.ru. Впрочем, будущие штаммы коронавируса могут оказаться менее патогенными, передает «Вечерняя Москва».

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