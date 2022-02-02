Covert Shores: Россия смогла превратить старый польский буксир в грозный корабль-разведчик

Российские инженеры провели впечатляющую работу, превратив старый польский буксир в полноценное разведывательное судно, заявил американский военный эксперт Х.И. Саттон.

В публикации для Covert Shores, которую приводит издание «ПолитРоссия», аналитик обратил внимание на неожиданную судьбу буксира МБ-305, построенного в польском Щецине еще в 1980-х годах. Сейчас он представляет собой грозный корабль-разведчик «Евгений Горигледжан», созданный для нужд Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России.

«Была проведена экстремальная модернизация, которая преобразила судно как визуально, так и с точки зрения его функционала и возможностей», — говорится в публикации.

Российские специалисты смогли оснастить корабль двумя пилотируемыми подводными аппаратами. Не исключено, что «Евгений Горигледжан» будет использовать телеуправляемые подводные беспилотники.

Такое неожиданное превращение удивило Саттона. По его словам, хотя официально корабль предназначен для проведения экологического мониторинга, у него могут быть и секретные задачи, связанные с разведывательной деятельностью. Работы по модернизации буксира велись на базе судостроительного завода «Янтарь». Корабль был спущен на воду в 2020 году.

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