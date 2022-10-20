Core i9-13900K не смог опередить Ryzen 9 7950X, но он потребляет намного больше энергии и греется до 101-117 градусов

Сегодня день старта продаж процессоров Intel Raptor Lake, а заодно день публикации обзоров. Наконец-то мы можем узнать, на что способны новинки во главе с Core i9-13900K.





Напомним, Core i9-13900K располагает восемью большими ядрами и 16 малыми и работает на частотах 3,0-5,8 ГГц для первых и 2,2-4,3 ГГц для вторых.

Начнём с общих результатов. Как можно видеть, они удивительно соответствуют Ryzen 9 7950X. Разницу в 0,4% в пользу последнего, безусловно, можно опустить. При этом новый флагман Intel примерно на 15% быстрее предшественника. Однако современные топовые CPU с большим количеством ядер очень сильно зависят от ПО и его оптимизации. При выборе такого процессора пользователям стоит в первую очередь ориентироваться на те программы, которые им интересны для их задач.

Поэтому, если всё же более пристально посмотреть на результаты тестов, то можно выделить несколько аспектов.

К примеру, в задачах рендеринга (Blender, Corona, Keyshot, V-Ray) Core i9-13900K не может тягаться с Ryzen 9 7950X. Флагман AMD быстрее, и порой весьма ощутимо. А вот, к примеру, эмуляторы консолей намного лучше чувствуют себя именно на новом CPU Intel. В ПО для научных симуляций результаты разные, и всё зависит от конкретной программы, аналогичная ситуация с кодированием видео и приложениях для работы с ИИ.

То есть говорить о паритете между Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K можно лишь весьма условно. Тестовые программы можно подобрать таким образом, чтобы хоть первый, хоть второй CPU казался существенно более производительным.

А вот о чём можно говорить однозначно, так это об энергопотреблении. Уже прошлое поколение Intel с его впечатляющей производительностью далось компании ценой огромного скачка потребления. В этом поколении всё стало ещё хуже.

К примеру, в Blender Core i9-13900K потребляет без малого 300 Вт из коробки и почти 400 Вт при снятии лимитов мощности. Для сравнения Core i9-12900K потребляет на 30 Вт меньше, а Ryzen 9 7950X уже на 50 Вт.

Если говорить о среднем показателе для 45 приложений, всё намного лучше, но всё равно не в пользу новинки Intel: она потребляет 170 Вт против 133 Вт у Core i9-12900K и 125 Вт у Ryzen 9 7950X. То есть пока AMD с Ryzen 7000 в среднем догнала по энергопотреблению Alder Lake, Raptor Lake скакнули ещё дальше.

И это касается не только потребления, но и нагрева. Если Ryzen 7000 казались слишком горячими, то Raptor Lake их легко обходят. Флагман нового поколения под нагрузкой в виде того же Blender при использовании кулера Noctua NH-U14S нагревается до 101 градуса из коробки и до каких-то невозможных 117 градусов при снятии лимитов мощности. В играх температура в среднем равна 89 градусам.

По итогу получается, что Core i9-13900K в среднем равен Ryzen 9 7950X в приложениях, он немного быстрее в играх, он намного горячее и потребляет намного больше энергии, но при этом он дешевле.