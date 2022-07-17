Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti и экран 2К 165 Гц за 1400 долларов. В Китае представлен ноутбук Thunderobot 911MT Tiger, и он вполне может появиться в официальной российской рознице

В Китае представлен игровой ноутбук Thunderobot 911MT Tiger – его уже можно приобрести на JD.com за эквивалент 1400 долларов. Казалось бы, какое отношение эта новость имеет к российскому рынку? С недавних пор – самое прямое: ноутбуки Thunderobot начали ввозить в Россию по параллельному импорту, первая модель – ближайший «родственник» сегодняшней новинки Thunderobot 911 Air D. Так что не исключено и появление Thunderobot 911MT Tiger в официальной российской рознице.





Thunderobot 911MT Tiger для игровой модели оснащен неплохо, разве что 3D-ускоритель мог бы быть помощнее. С другой стороны, возможностей GeForce RTX 3050 Ti должно быть достаточно для большинства игр при разрешении Full HD.





В конфигурации ноутбука также топовый процессор Intel Core i9-12900H и экран с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 2К и кадровой частотой 165 Гц. В базе – 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 МГц и SSD объемом 512 ГБ. При необходимости, в Thunderobot 911MT Tiger можно установить второй накопитель.