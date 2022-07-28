Core i7-13700K и Core i5-13600K в первом обзоре показывают отличную производительность, но снова ценой огромного энергопотребления

В Сети появился первый обзор процессоров Core i7-13700K и Core i5-13600K, которые пока даже не были представлены.





Большая часть тестов была проведена в синтетических бенчмарках, но есть и тесты в реальных приложениях, да и в целом обзор достаточно объёмный.

Тесты показывают, что новые процессоры ощутимо быстрее текущих в нормальных многопоточных задачах. В однопоточных же прирост очень незначителен, но это в современных реалиях не так важно.









Новые CPU быстрее своих предшественников в среднем примерно на 30%. Есть приложения, где прирост в разы меньше, а есть, где новинки опережают предшественников и на 40-60%.

Прирост более чем достойный. Он объясняется и повышенными частотами, и увеличенным объёмом кэш-памяти, и большим количеством малых ядер. Только вот стоит понимать, что техпроцесс остался неизменным, как и микроархитектуры больших и малых ядер. А это значит, что такой прирост не мог не привести к повышению энергопотребления.





В итоге новые CPU потребляют намного больше предшественников. Core i5-13600K требует на 30 Вт больше Core i5-12600K, а вот Core i7-13700K потребляет уже 244 Вт, что почти на 60 Вт больше, чем требует Core i7-12700K. При этом и сами Alder Lake энергоэффективностью не выделяются, а новые CPU будут в этом плане как минимум не лучше. Смогут ли они конкурировать с пятинанометровыми Ryzen 7000 по этому показателю, вопрос открытый.