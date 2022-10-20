Core i5-13600K уверенно кладёт на лопатки Ryzen 5 7600X, потребляя при этом порой почти вдвое больше

Масштабные тесты Core i9-13900K показали, что процессор действительно очень производительный, но в целом не быстрее Ryzen 9 7950X, намного горячее, однако и дешевле. Теперь же пришёл черёд ознакомиться с Core i5-13600K, который намного доступнее с его официальной ценой в 320 долларов.





Напомним, CPU имеет шесть больших ядре, восемь малых и работает на частотах 3,5-5,1 ГГц.

По совокупности большого количества разнообразных тестов Core i5-13600K показал себя отлично. Он практически равен Core i9-12900K и лишь на пару процентов быстрее Ryzen 7 7700X, который стоит 400 долларов. То есть относительно своего прямого конкурента новинка Intel быстрее, потому что 300-долларовый Ryzen 5 7600X примерно на 15% медленнее, что ощутимо.

Как уже говорилось в предыдущей новости, выбор современного производительного процессора лучше делать на основе конкретных задач, стоящих перед конкретным пользователем. Однако, если мы продолжаем говорить о сравнении Core i5-13600K с Ryzen 5 7600X, то даже в приложениях для рендеринга, где процессоры AMD традиционно сильны, CPU Intel быстрее.

Однако это даётся ему, как и Core i9-13900K, ценой огромного для своего класса энергопотребления и нагрева. В Blender данный CPU потребляет почти 190 Вт наравне с более быстрым Ryzen 9 7900X. Тот же Ryzen 5 7600X требует лишь 100 Вт, то есть разница почти вдвое при 15-процентной разнице в производительности.

Среднее потребление в 45 приложениях составляет 104 Вт против 60 Вт у конкурента и 80 Вт у равного по производительности Ryzen 7 7700X.

В том же Blender новинка Intel нагревается до 91 градуса, что уже близко к показателю конкурента. В играх нагрев находится в пределах около 70 градусов.

По итогу можно сказать, что Core i5-13600K явно может носить звание народного шестиядерника, хотя и с поправкой на то, что ядер у него на самом деле намного больше. Он быстрее прямого конкурента, выступает на уровне более дорогого Ryzen 7 7700X, но при этом потребляет намного больше энергии, особенно при большой нагрузке.