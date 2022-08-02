Compact: министр ФРГ Херманн поплатился за слова об упущенном шансе примириться с Россией

Западные страны виновны в том, что шанс выстроить взаимовыгодные отношения с Россией был упущен. Таким мнением поделился министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн, сообщает издание Compact.
По сообщениям СМИ, слова политика вызвали «ужасающую реакцию» в правительстве.
«Необычные слова для политика из “зеленых”: партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Естественно, инициатива Херманна сразу же вызвала ужасающую реакцию», — указано в материале.
Ранее замглавы министра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман предложил немцам рыться в мусорных баках и добывать отходы для производства газа, чтобы снизить зависимость от России.