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Compact: борьба Евросоюза с Россией сравнима с «тушением лесного пожара садовым шлангом»

Compact: борьба Евросоюза с Россией сравнима с «тушением лесного пожара садовым шлангом»
Федеральное агентство новостей

Руководство Европейского союза выглядит крайне беспомощно из-за попыток задавить Россию с помощью санкционных ограничений. Об этом говорится в материале немецкого издания Compact.

Как отметил аналитик Свен Реут, из-за своей борьбы против России Европа столкнулась с невиданным ранее уровнем инфляции. По мнению журналиста, антироссийские санкции стран Евросоюза «оказывают разрушительное действие» на них самих, а также на валютную зону, передает «ПолитРоссия».

«Такое повышение процентной ставки в сравнении с галопирующей инфляцией выглядит как попытка потушить гигантский лесной пожар с помощью маленького садового шланга», — добавил Реут.

Журналист выразил уверенность, что европейцам еще предстоит столкнуться с настоящей драмой. Реут отметил, что уже осенью западные страны настигнет подорожание топлива, что спровоцирует рост цен в сфере общественного транспорта.

европа Евросоюз Запад кризис санкции
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