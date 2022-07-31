Compact: борьба Евросоюза с Россией сравнима с «тушением лесного пожара садовым шлангом»

Руководство Европейского союза выглядит крайне беспомощно из-за попыток задавить Россию с помощью санкционных ограничений. Об этом говорится в материале немецкого издания Compact.
Как отметил аналитик Свен Реут, из-за своей борьбы против России Европа столкнулась с невиданным ранее уровнем инфляции. По мнению журналиста, антироссийские санкции стран Евросоюза «оказывают разрушительное действие» на них самих, а также на валютную зону, передает «ПолитРоссия».
«Такое повышение процентной ставки в сравнении с галопирующей инфляцией выглядит как попытка потушить гигантский лесной пожар с помощью маленького садового шланга», — добавил Реут.
Журналист выразил уверенность, что европейцам еще предстоит столкнуться с настоящей драмой. Реут отметил, что уже осенью западные страны настигнет подорожание топлива, что спровоцирует рост цен в сфере общественного транспорта.