Как отметил аналитик Свен Реут, из-за своей борьбы против России Европа столкнулась с невиданным ранее уровнем инфляции. По мнению журналиста, антироссийские санкции стран Евросоюза «оказывают разрушительное действие» на них самих, а также на валютную зону, передает «ПолитРоссия».