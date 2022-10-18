Coinbase намерена подать в суд на трейдеров из Грузии

Coinbase, вторая по величине в мире платформа для торговли криптовалютой, собирается подать в суд почти на 1000 пользователей в Грузии за то, что они воспользовались сбоем в ценообразовании.





29 августа около 1000 пользователей Coinbase из Грузии смогли использовать ошибочный обменный курс криптопар, деноминированных в грузинских лари (GEL). Ошибка у стороннего провайдера привела к завышению обменного курса из-за неправильно поставленной десятичной точки на срок до семи часов.





Более 900 трейдеров из Грузии стали продавать различные криптовалюты за лари, получив тысячи долларов прибыли.

«В конце августа цены на криптовалюты, номинированные в национальной валюте Грузии, оценивались в 290 лари вместо 2,90 лари. Пропущенная десятичная точка была вызвана «сторонней технической ошибкой», — сообщил представитель Coinbase Blockworks.

Стоит отметить, что эта группа трейдеров составляет всего 0,001 % пользователей американской биржи.

Как сообщает Coinbase, сбой произошел по вине «третьей стороны». Таким образом, инцидент иллюстрирует давнюю озабоченность финансовых регуляторов, которые опасаются рисков, которые предоставляют для криптоучреждений внешние партнёры.

«Когда все делается внутри банка, мы точно знаем, кто несет ответственность, когда что-то ломается», — заявил на прошлой неделе финансовый контролер США Майкл Хсу. Однако, когда работа разделена между учреждением и финтех-стартапом с разными бизнес-моделями, «вот тогда риск может быть потерян».

Сумму денег, которую Coinbase потеряла из-за нарушении работы в Грузии, биржа раскрыть отказалась, но, по словам представителя, является «несущественной». Тем не менее, «Coinbase сотрудничает с юридической фирмой «Гвинадзе и партнеры», чтобы помочь в возврате неправомерно зачисленных средств», — сообщил представитель Coinbase в письменном заявлении CoinDesk.

Автандил Кучава, ведущий грузинского телешоу «Крипто Базари», сообщил издательству CoinDesk, что около 470 человек связались с его командой по поводу ситуации. В общей сложности люди могли бы заработать десятки миллионов долларов на сделках с ошибочным курсом лари, подсчитал Кучава, и в тот день в банкоматах в Тбилиси, столице Грузии, закончились банкноты, когда трейдеры устремились обналичивать свою прибыль.

По словам трейдеров, как минимум два крупных банка Грузии, Bank of Georgia и TBC, заморозили счета пользователей, которые воспользовались сбоем, но затем разморозили их.