Журналист пообщался с военнослужащими Вооруженных сил Украины в городе Бахмут, который расположен в Донецкой области. Один из собеседников Хавьера отметил, что в стране существуют две касты. Представители высшей «гребут бабки», а украинцы низшей касты должны идти вперед и умирать.