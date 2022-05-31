CNN: украинские военные назвали себя обреченным на смерть пушечным мясом

Украинские солдаты смотрят на складывающуюся в ходе спецоперации ситуацию очень пессимистично и негативно относятся к руководству. Об этом заявил корреспондент CNN Нейл Хавьер.
Журналист пообщался с военнослужащими Вооруженных сил Украины в городе Бахмут, который расположен в Донецкой области. Один из собеседников Хавьера отметил, что в стране существуют две касты. Представители высшей «гребут бабки», а украинцы низшей касты должны идти вперед и умирать.
Другой солдат ВСУ пожаловался корреспонденту CNN на отсутствие подкрепления и нехватку нового вооружения. Третий военный назвал себя и своих товарищей пушечным мясом.
«Я должен идти на танк с “калашниковым”. Мы просто пушечное мясо. Мы обречены», – признался военный.
Ранее российские военные спасли танкиста ВСУ старшего лейтенанта Сергея Незулю, сообщает телеканал «360». Командир танкового взвода был ранен, но благодаря русским солдатам выжил.