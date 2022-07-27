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CNN: США захотели обменять Бута на Уилана и Грайнер

CNN: США захотели обменять Бута на Уилана и Грайнер
U.S. Government / Public Domain / wikipedia.org

Правительство Соединенных Штатов предложило России обменять отечественного бизнесмена Виктора Бута на американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Информацию об этом сообщил телеканал CNN.

Известно, что в настоящее время Бут отбывает тюремное заключение на территории США. В 2012 году американские власти обвинили его в якобы незаконной торговле оружием. Россиянин получил 25 лет тюрьмы, пишет RT.

«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием (Виктора Бута) в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», — сообщил источник CNN.

Американец Уилан сейчас отбывает тюремное заключение в России по обвинению в шпионаже. Баскетболистка Грайнер является подсудимой по делу о контрабанде наркотиков. В настоящее время она находится в предварительном заключении.

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