CNN: США и Россия могут начать «холодную войну» из-за подлодки «Белгород»

Принятие на вооружение ВМФ РФ субмарины «Белгород» ознаменует начало холодной войны. Такой вывод сделали аналитики CNN.
По их мнению, под водой развернется настоящее противостояние российской подлодки с субмаринами ВМС США и Великобритании. Несмотря на то, что российская подводная лодка имеет статус исследовательской, эксперты CNN убеждены, что эта «платформа для шпионажа и ядерного оружия», передает «Взгляд».
Подлодка проекта 949А «Антей» представляет собой модифицированную версию подводных крейсеров с управляемыми ракетами. Корпус лодки удлинен, чтобы разместить первые в мире малозаметные торпеды с ядерной боеголовкой, а также разведывательное оборудование. Аналитики отмечают, что «Белгород» способен переносить до восьми ядерных беспилотников «Посейдон».
«Это уникальная в мировой истории ядерная “мегаторпеда”. “Посейдон” – абсолютно новейшая категория оружия. Такое вооружение кардинально изменит военно-морскую ситуацию не только в России, но и на Западе», — цитирует издание эксперта в области подводных лодок Эйч-Ай Саттона.
Саттон предположил, что из-за этого оружия может начаться новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана. Кроме «Посейдонов» «Белгород» будет оснащен миниатюрными подлодками и аппаратами для выполнения секретных специальных миссий», резюмировал Саттон.