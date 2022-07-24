CNN: США и Россия могут начать «холодную войну» из-за подлодки «Белгород»

По их мнению, под водой развернется настоящее противостояние российской подлодки с субмаринами ВМС США и Великобритании. Несмотря на то, что российская подводная лодка имеет статус исследовательской, эксперты CNN убеждены, что эта «платформа для шпионажа и ядерного оружия», передает «Взгляд».