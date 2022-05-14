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    CNN: российские войска уничтожили три важнейших для ВСУ моста в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    CNN: российские войска уничтожили три важнейших для ВСУ моста в Харьковской области

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    Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы России уничтожили три стратегически важных для украинской армии моста через реку Северский Донец в Харьковской области. Такую информацию приводит телеканал CNN.

    Как сообщает издание, ВС РФ ликвидировали данные объекты в районе населенных пунктов Печенеги, Старый Салтов и Рубежное. Эти мосты имели важнейшее значение для переброски сил ВСУ.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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