CNN: отношения России и Африки стали политической победой Путина

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сенегала Маки Сала состоялась в пятницу, 3 июня, в Сочи. На повестку дня были вынесены вопросы экономического и политического сотрудничества, а также анализ международной ситуации. Как отметили лидеры стран по результатам встречи, Россия и Африка должны работать вместе для решения проблем.