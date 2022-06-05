CNN: отношения России и Африки стали политической победой Путина

Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию — это дипломатическая победа Владимира Путина, заявил в эфире телеканала CNN корреспондент Дэвид Маккензи.
Журналист подчеркнул, что ряд стран Африки к конфликту на Украине относится не так однозначно, как Запад.
«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», — сказал Дэвид Маккензи в эфире телеканала.
Также Маккензи отметил, что некоторые африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Москву. Это демонстрирует мировому сообществу: Россию не изолировали полностью, что и доказывает дипломатическую победу российского лидера Владимира Путина.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сенегала Маки Сала состоялась в пятницу, 3 июня, в Сочи. На повестку дня были вынесены вопросы экономического и политического сотрудничества, а также анализ международной ситуации. Как отметили лидеры стран по результатам встречи, Россия и Африка должны работать вместе для решения проблем.