CNN: нацгвардия Калифорнии удаленно координирует действия ВСУ на Украине

В субботу командующий Государственным военным департаментом выступил в эфире телеканала CNN с комментарием по поводу кризиса на Украине и отметил, что Пентагон постоянно держит руку на пульсе. Американские военные инструкторы также обучают ВСУ владению вооружениями от стран НАТО.