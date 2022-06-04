CNN: нацгвардия Калифорнии удаленно координирует действия ВСУ на Украине

Пентагон постоянно координирует действия украинского военного командования. Калифорнийская нацгвардия активно консультирует ВСУ по общей ситуации, заявил генерал-майор Дэвид Болдуин.
В субботу командующий Государственным военным департаментом выступил в эфире телеканала CNN с комментарием по поводу кризиса на Украине и отметил, что Пентагон постоянно держит руку на пульсе. Американские военные инструкторы также обучают ВСУ владению вооружениями от стран НАТО.
«Украинцы очень быстро схватывают, когда мы обучаем их западным системам. Сейчас мы работаем над тем, какой истребитель им подходит», — поделился Болдуин.
По словам генерала, подобная практика уже была отработана в 2014 году, когда инструкторы из США стали регулярно ездить в командировки на Украину для передачи ВСУ передового опыта.