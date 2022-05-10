CNN: мир гадает о планах Путина по Украине после речи на параде Победы

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Американская журналистка Анджела Дьюан в своем материале для CNN рассказала, что весь мир гадает о планах президента РФ Владимира Путина по Украине после его речи на параде в честь 9 Мая.
Дьюан опубликовала статью, посвященную реакции мирового сообщества на речь Путина, перевод предоставили обозреватели издания «ПолитРоссия». По словам журналистки, мировые лидеры и военные эксперты последние несколько недель гадали, что же скажет российский лидер на параде Победы касательно своих планов по Украине. Теперь, после выступления, Запад продолжает теряться в догадках.
Как рассказала журналистка, очень многие ждали, что Путин воспользуется моментом и сделает важное объявление, ожидались даже новые меры и решения по проводимой РФ спецоперации на Украине. Но этого не произошло, и президент России еще раз доказал, что продолжает оставаться «крепким орешком» для западных оппонентов.
Путин держал речь об истории Второй мировой войны, рассказал об угрозах со стороны Украины. Он отметил, что для РФ возникла реальная опасность, и Москве пришлось пойти на превентивное отражение угроз. Однако российский лидер так и не ответил на вопросы, которые терзают западных политиков.
«Речь Путина заставляет мир гадать», — заключила американская журналистка.