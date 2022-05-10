CNN: мир гадает о планах Путина по Украине после речи на параде Победы

Как рассказала журналистка, очень многие ждали, что Путин воспользуется моментом и сделает важное объявление, ожидались даже новые меры и решения по проводимой РФ спецоперации на Украине. Но этого не произошло, и президент России еще раз доказал, что продолжает оставаться «крепким орешком» для западных оппонентов.