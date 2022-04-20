CNN: Минобороны США не может отслеживать поставляемое Киеву оружие

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Министерство обороны США имеет мало возможностей, чтобы
отслеживать вооружение, которое поставляется на Украину. Информацией об этом
поделился телеканал CNN.
Один из собеседников канала отметил, что у США есть
уверенность в информации об оружии на короткое время, однако когда оно попадает «в туман войны», данных об его дальнейшем передвижении практически нет. Вооружение оказывается в «большой черной дыре».
Через короткое время у Вашингтона почти не остается
понимания о местонахождении оружия. В долгосрочной перспективе это может
привести к тому, что оно окажется в руках людей, которых Белый дом не планировал
вооружать.
В Пентагоне недавно сообщили, что американские гаубицы скоро прибудут на Украину, передает RT.
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