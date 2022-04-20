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    CNN: Минобороны США не может отслеживать поставляемое Киеву оружие

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    CNN: Минобороны США не может отслеживать поставляемое Киеву оружие

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    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Министерство обороны США имеет мало возможностей, чтобы
    отслеживать вооружение, которое поставляется на Украину. Информацией об этом
    поделился телеканал CNN.

    Один из собеседников канала отметил, что у США есть
    уверенность в информации об оружии на короткое время, однако когда оно попадает «в туман войны», данных об его дальнейшем передвижении практически нет. Вооружение оказывается в «большой черной дыре».

    Через короткое время у Вашингтона почти не остается
    понимания о местонахождении оружия. В долгосрочной перспективе это может
    привести к тому, что оно окажется в руках людей, которых Белый дом не планировал
    вооружать.

    В Пентагоне недавно сообщили, что американские гаубицы скоро прибудут на Украину, передает RT

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